В Гонконге из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировано генконсульство РФ

Офис генерального консульства России в Гонконге был эвакуирован из-за обнаружения американской авиабомбы времен Второй мировой войны в районе Ваньчай.

"11 мая 2018 года прием граждан будет приостановлен до последующего уведомления", - сообщается в Facebook диппредставительства.

Бомбу 10 мая нашли рабочие одного из строительных объектов в центральном районе города, сообщает South China Morning Post.

Операция по обезвреживанию снаряда длилась 20 часов: все близлежащие здания эвакуировали, дороги перекрыли. Стоит отметить, что это уже третий боевой снаряд времен Второй мировой войны, найденный в этом районе.