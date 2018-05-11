Уралец получил семь лет "строгача" за нападение с киркой на знакомого

На Среднем Урале вынесен приговор жителю города Верхний Тагил. Суд признал его виновным в покушении на убийство и отправил в тюрьму.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, вечером 13 августа прошлого года уралец сидел в гостях у своего знакомого и распивал с ним спиртное. В ходе застолья между мужчинами на почве ревности вспыхнул конфликт, быстро переросший в обоюдную драку.

"Поводом для ревности послужило то, что злоумышленник предполагал, что знакомый оказывает знаки внимания его сожительнице. После непродолжительного обмена ударами подсудимый вышел из комнаты, в которой происходил конфликт, и вооружился находившейся в доме киркой. Вернувшись в комнату, мужчина нанес своему оппоненту несколько ударов киркой по голове", - рассказали в следствии.

Возможное убийство предотвратила женщина, из-за которой все и началось. В результате ударов киркой здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, и жизнь его была спасена только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медпомощи.

Уже в ходе расследования уголовного дела агрессор выдвинул защитную версию о том, что взялся за кирку, чтобы помочь находившейся в доме женщине, которую, по его словам, стал душить собутыльник. Однако следователи СКР сумели опровергнуть это заявление.

Приговор суда: мужчине назначено семь лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.