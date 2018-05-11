На Южном Урале специалисты "МРСК Урала" обеспечили электроснабжением новые котельные

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" подключили к электрическим сетям энергокомпании объекты федеральной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности - две современные блочно-модульные газовые котельные. Новые источники теплоснабжения предназначены заменить устаревшие мазутные котельные, неэкологичные и нерентабельные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании, в Красноармейском районе Челябинской области энергетики осуществили технологическое присоединение к электросетям новой блочно-модульной газовой котельной в п. Лазурный на мощность 65 кВт. Во время отопительного сезона это позволит обеспечить теплом 1,5 тыс. жителей поселка. Для надежного электроснабжения котельной специалисты "Челябэнерго" построили отдельную воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью около 50 метров.

Вторая котельная расположена в д. Курманово Аргаяшского района Челябинской области, объект подключен к существующим сетям энергокомпании на мощность 10 кВт. Современная модульная котельная обеспечит теплом дома 950 жителей населенного пункта.