На Южном Урале специалисты "МРСК Урала" обеспечили электроснабжением новые котельные

в этот день
11.05.18
11:58
В Екб.13:58
Цены на бензин продолжают бурный рост после выборов
В Госдуму внесен законопроект против "политических педофилов"
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
Главное
СМИ узнали о возможных перестановках среди полпредов президента

Тема дня
Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Умер основатель ANNA-News Марат Мусин
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Красная площадь принимает главный парад страны
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 300

На Южном Урале специалисты "МРСК Урала" обеспечили электроснабжением новые котельные
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

МРСК Урала, фотовыставка, ЗАСВЕТ (2017) | Фото: mrsk-ural.ru

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" подключили к электрическим сетям энергокомпании объекты федеральной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности - две современные блочно-модульные газовые котельные. Новые источники теплоснабжения предназначены заменить устаревшие мазутные котельные, неэкологичные и нерентабельные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании, в Красноармейском районе Челябинской области энергетики осуществили технологическое присоединение к электросетям новой блочно-модульной газовой котельной в п. Лазурный на мощность 65 кВт. Во время отопительного сезона это позволит обеспечить теплом 1,5 тыс. жителей поселка. Для надежного электроснабжения котельной специалисты "Челябэнерго" построили отдельную воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью около 50 метров.

Вторая котельная расположена в д. Курманово Аргаяшского района Челябинской области, объект подключен к существующим сетям энергокомпании на мощность 10 кВт. Современная модульная котельная обеспечит теплом дома 950 жителей населенного пункта.

Другие новости по темам: МРСК Урала, котельные, замена, электроснабжение
11.05.2018 10:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Южном Урале специалисты "МРСК Урала" обеспечили электроснабжением новые котельные
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+