В Польше с рельсов сошел товарный поезд

В Польше с рельсов сошел грузовой состав, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на местную железную дорогу.

Авария произошла на участке между Познанью и Щецином накануне вечером при выезде со станции Вронки.

В результате инцидента никто не пострадал, но многие вагоны повреждены. "На рельсы просыпался уголь", - отмечается в сообщении.

Из-за схода товарняка идет опоздание пассажирских поездов, поскольку ликвидация аварии еще не завершена и может продлиться до обеда, сообщает железная дорога. С места происшествия уже убрали локомотив, но на путях еще лежат 12 вагонов.

Наибольшее опоздание (более 430 минут) фиксируется у поезда маршрутом Свиноуйстье-Люблин. Региональные поезда движутся с 50-минутным опозданием.

Как отмечает пресс-служба железной дороги, машинист грузового поезда был трезв.