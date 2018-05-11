В Екатеринбурге отопительный сезон завершится 14 мая

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 14 мая. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Приступить к поэтапному прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий с 14.05.2018", - сообщается в документе.

Прекратится подача теплоносителя в системе отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, домов ветеранов (инвалидов) в последнюю очередь.

Напомним, именно со следующей недели в Екатеринбурге ожидается потепление.