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Гаагский суд обязал платить за Крым: мы за ценой не постоим? "Украина требует заплатить" – начало практически любой новости о "незалежной". Так, уже выставлен счет на $32,5 млрд за Крымский мост – за эту сумму Украина готова отдать его в аренду России, после того, как получит его. Еще Украина требует от России гасить ее долги другим государствам. А теперь Украина требует заплатить за Крым.
11.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика ;  | комментариев: 3
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Новости
11.05.2018 10:43 Мск (12:43 Екб)
общество | Челябинская область
Майский указ Путина "с перевыполнением" обойдется Южному Уралу в 80 млрд рублей
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смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

До конца года в Челябинской области должна быть разработана и принята комплексная программа по снижению вредных выбросов в атмосферу, одна из целей документа – снижение таких показателей в Челябинске на 30% к 2020 году. Заявленная планка выше, нежели намечено в майском указе президента, который поручил губернаторам, мэрам и профильным ведомствам снизить вредные выбросы в 12 российских городах к 2024 году на 20%. Об этом сегодня заявил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Челябинской области Виталий Курятников, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сам Курятников по просьбе журналистов оценил стоимость мероприятий по заявленной планке снижения вредных выбросов на 30% в сумму порядка 80 млрд руб. Часть данной суммы должна будет заложена в региональном и местных бюджетах, львиная доля – средства самих предприятий-загрязнителей. Впрочем, пока глава южноуральского Росприроднадзора затруднился назвать конкретные сроки на формирование бюджетов программы, исполнителей и привлекаемые ресурсы, кроме собственно возглавляемого им ведомства и чиновников южноуральского минэкологии. Ведомство, кстати, фактически остается без руководителя с января, когда в отставку с поста министра подала Ирина Гладкова, нынешний и.о. министра Яна Куприкова – фигура временная и техническая.

Для минэкологии, ключевого ведомства, которое должно будет совместно с Росприроднадзором и прочими профильными федеральными структурами организовать и проконтролировать снижение тех самых вредных выбросов на 30%, подобрали министра в администрации губернатора Бориса Дубровского. Однако проблема сейчас заключается в другом: человек на данном посту в регионе обязательно должен быть согласован в московском ведомстве, а оно само находится в стадии переформатирования в связи с отставкой кабинета министров и формированием нового правительства. Так что в лучшем случае новый министр экологии Челябинской области сможет приступить к выполнению своих обязанностей лишь в июне, скорее всего, даже позже. Удастся ли в таком случае уложиться в заявленные сроки по принятию программы и тем более ее реализации в Челябинске – вопрос открытый.

Виталий Курятников признает проблему, тем не менее настроен весьма и весьма оптимистично, так же как и его коллега Яна Куприкова.

"Челябинск в этом смысле станет в буквальном смысле пионером среди российских городов по снижению выбросов, мы понимаем и то, что аналогичные программы должны быть немедленно разработаны и реализованы для Магнитогорска. Там, к слову говоря, руководители Магнитогорского комбината уже включились в эту проблему и решили строить новую аглофабрику не в городской черте, а аглофабрика – это очень нагруженное в смысле экологии производство!" – прокомментировала ситуацию Куприкова.

Как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент Владимир Путин опубликовал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", в одном из пунктов которого говорилось о необходимости снижения вредных выбросов для 12 российских городов и территорий. Два города из этого списка – Челябинск и Магнитогорск – расположены в Челябинской области.

выбросы, Челябинск,(2017)|Фото:www.youtube.com

Другие новости по темам: Борис Дубровский, Виталий Курятников, Яна Куприкова, Ирина Гладкова, управление Росприроднадзора по Челябинской области, майский указ, выбросы
11.05.2018 10:43 Мск | Челябинск | Денис Лузин
12:43 Екб


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Майский указ Путина "с перевыполнением" обойдется Южному Уралу в 80 млрд рублей
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