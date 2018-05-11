В Югре родители воспитывали ребенка электрошокером

В Мегионе силовики нашли семью, в которой жестоко воспитывали маленького сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

34-летняя мать и 38-летний отец шестилетнего мальчика злоупотребляют спиртным, а ребенка "воспитывают" ремнем и электрошокером. Ранее супруги уже привлекались к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ребенок изъят из семьи и сейчас живет у бабушки. Родители попали под "уголовку", они дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.