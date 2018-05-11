Аэропорт "Пулково" предлагают переименовать в честь Александра III

Депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением присвоить международному аэропорту Пулково имя императора Александра III. Как сообщает РИА "Новости", он также предлагает установить на площади перед аэровокзалом памятник царю, находящийся сейчас во внутреннем дворе Мраморного дворца.

По мнению парламентария, переименовать аэропорт Северной столицы в честь предпоследнего императора династии Романовых было бы целесообразно, так как тот покровительствовал разработкам прототипов самолётов. Кроме того, в те времена государство, по мнению Виталия Милонова, находилось на технологическом и патриотическом подъёме.