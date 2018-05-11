Глава Миасса Геннадий Васьков ушел в отставку

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский инициировал отставку главы Миасса Геннадия Васькова, об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Васьков написал на имя Дубровского заявление об увольнении, оно удовлетворено.

В соответствии с регламентом заявление будет передано в городское собрание Миасского городского округа, которое назначит и.о. главы. В дальнейшем будет реализована предусмотренная уставом муниципалитета процедура выборов главы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце апреля в Миассе депутаты городского собрания проголосовали против принятия отчета Геннадия Васькова о результатах работы за прошлый год.