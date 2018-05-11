В Прикамье водитель расстрелял сотрудников ДПС

В Прикамье нарушитель ПДД начал отстреливаться от преследовавших его инспекторов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

10 мая на 5 км дороги Березовка – Тулумбасы экипаж ДПС остановил водителя иномарки для проверки документов. Оказалось, что он лишен прав. Нарушитель решил сбежать от инспекторов, начав уезжать в сторону села Мачино-2.

Сотрудники ГИБДД пустились в погоню. Скрывшись в собственном частном доме, нарушитель трижды выстрелил из пневматической винтовки в сторону полицейских. Они получили различные травмы. Проводится проверка. 46-летний пермяк задержан и доставлен в ИВС.