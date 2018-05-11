Из-за санкций против Вексельберга в центре Вашингтона не могут починить туалеты

Санкции, которые США наложили на российского бизнесмена Виктора Вексельберга, ударили по центру Вашингтона.

По данным Huffington Post, администрация Национальной аллеи - музейно-парковой зоны в центре американской столицы - не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы. Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн Sulzer, в котором Вексельберг владел 63,42 % акций. Но из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.

В результате, как пишет "Лента.ру", сотрудники аллеи были вынуждены пользоваться передвижными уборными или бегать по нужде в соседние здания.

Ранее сообщалось о том, что следователи команды спецпрокурора США Роберта Мюллера пытались опросить российского миллиардера. В Кремле заявили, что ничего не знают о предполагаемом допросе.

Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций.

19 апреля стало известно, что Вексельберг обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым последствия от американских ограничений.