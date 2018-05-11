Самойлова призналась, что участие в "Евровидении" стало для нее незабываемым опытом

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что участие в "Евровидении" стало для нее незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце.

Также она поблагодарила всю команду, которая помогала готовиться ей к выступлению.

"Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья, не хочется теперь расставаться", - сказала артистка.

Как напоминают "Вести", "Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии. В четверг во время полуфинала Самойлова исполнила песню I Won't Break, но в финал конкурса не вышла.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году правила "Евровидения" изменили после скандала с российской певицей Юлией Самойловой.