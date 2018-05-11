Женщина тоже человек. Пермские феминистки обклеили центр города листовками

В центре Перми появились десятки листовок, сделанных местными феминистками - участницами "Женской исторической ночи", передает корреспондент Накануне.RU.

На листовках, которые расклеили участницы, изображены женщины, сыгравшие важную роль в истории. Акция была придумана норвежскими радикальными феминистками из бергенского университета и проводится с 2005 года, первые акции проходили в Бергене и Осло.

Активистки считают, что таким образом они напоминают о важной роли женщины в мире. При этом женщина не обязательно должна быть знаменитой, важно, чтобы она поддерживала идеи феминизма. Отметим, что среди листовок с женщинами также оказалось изображение зайчихи Джуди Хопс из мультфильма "Зверополис".

Акция "Женская историческая ночь" проходит ежегодно 8 мая. В этом году к ней присоединились Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Калининград, Челябинск, Пермь, Уфа.