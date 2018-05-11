За неделю цены на бензин в России выросли на 1%

В России за неделю, закончившуюся 7 мая, розничные цены на автомобильный бензин увеличились на 1%. Дизельное топливо дорожало чуть меньшими темпами - на 0,9%, передает корреспондент Накануне.RU.

Данные об изменении потребительских цен приводит Росстат. Стоимость бензина увеличивалась быстрее, чем индекс в целом: за период с 29 апреля по 7 мая он составил 0,1%, с начала года цены выросли на 1,3%. Вместе с тем в материалах ведомства отмечено, что с декабря 2017 г. автомобильный бензин увеличился в цене на 2,2%.

Напомним, в конце апреля ФАС объяснила рост цен на топливо началом посевной кампании.