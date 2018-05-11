Бывший ученик напал с ножом на директора школы в Забайкалье

Бывший ученик напал с ножом на директора школы в селе Новоберёзовское Забайкальского края.

Пострадавший находится в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным заместителя главы села, нападавший окончил 9 классов сельской школы два года назад, воспитывался в неблагополучной семье.

"Он пришел к нему домой ночью, тот вышел с фонариком, открыл калитку, тогда этот парень на него напал", - рассказал заместитель главы села.

По информации УМВД края, сообщение о том, что госпитализирован 54-летний мужчина с несколькими ножевыми ранениями, поступило в ночь на 8 мая. Подозореваемый был задержан - им оказался 18-летний житель этого же села.

В СК по факту нападения возбудили уголовное дело.