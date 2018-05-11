СКР о "деле Родченкова": Собраны доказательства, опровергающие его лживые показания

Следственный комитет России продолжает работу по уголовному делу бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время.

"Следствием в адрес ВАДА направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил. Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование", - рассказала Светлана Петренко.

По ее словам, таким образом опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью якобы происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов.

"Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось. Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, общественными международными организациями, в том числе с ВАДА, а также рассчитывает на взаимную помощь от них. Вместе с тем иностранные компетентные органы и международные спортивные организации по-прежнему не оказывают содействие в расследовании, международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России, не исполнены", - заключила официальный представитель СКР.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал Родченкова "придурком" и указал на его проблемы с законом. Сам Родченков уверял, что Путин знал о допинге в российском спорте.