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Новости
11.05.2018 09:18 Мск (11:18 Екб)
спорт | В России | За рубежом
СКР о "деле Родченкова": Собраны доказательства, опровергающие его лживые показания
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Григорий Родченков (2018) | Фото: bbc.com

Следственный комитет России продолжает работу по уголовному делу бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок "Берег Кит" в ночное время.
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"Следствием в адрес ВАДА направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил. Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование", - рассказала Светлана Петренко.

коллаж, спорт, допинг, Россия, МОК, Макларен, Бах, спортсмены(2017)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, таким образом опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью якобы происходила их замена на чистые, и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов.

"Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось. Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, общественными международными организациями, в том числе с ВАДА, а также рассчитывает на взаимную помощь от них. Вместе с тем иностранные компетентные органы и международные спортивные организации по-прежнему не оказывают содействие в расследовании, международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из ВАДА доказательств виновности России, не исполнены", - заключила официальный представитель СКР.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал Родченкова "придурком" и указал на его проблемы с законом. Сам Родченков уверял, что Путин знал о допинге в российском спорте.

коллаж, Путин, Сочи-2014, Олимпиада, спортсмены, допинг, скандалы, чиновники(2017)|Фото: Накануне.RU

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11.05.2018 09:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 13:52 Мск
У СКР есть новые доказательства недостоверности показаний Родченкова о подменах проб на Олимпиаде-2014








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СКР о "деле Родченкова": Собраны доказательства, опровергающие его лживые показания
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