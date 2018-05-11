На Ямале в зоне возможного подтопления остаются три населенных пункта

В этом году ледоход на Ямале ожидается позже, чем обычно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Подготовку к паводку обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном округе. Заседание состоялось накануне, в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель губернатора Михаил Каган.

В прошлом году голова ледохода пересекла границу Ямала уже 12 мая.

В этом году в зоне возможного подтопления по-прежнему остаются три населенных пункта: Тарко-Сале, Уренгой и Овгорт. К встрече паводка и органы местного самоуправления, и органы государственной власти готовы в полном объеме.

Подготовка к паводку началась еще в январе и на сегодняшний день осуществляется реализация всех противопаводковых мероприятий, для того чтобы максимально снизить риски возникновения каких-либо происшествий и чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях.