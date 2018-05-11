Бабич, Рогозин, Холманских. СМИ сообщают о возможных кадровых рокировках

На должность полпреда президента России в Центральном федеральном округе могут назначить Дмитрия Рогозина, сообщили газете "Ведомости" близкие к Кремлю источники.

Рогозин курировал оборонно-промышленный комплекс (ОПК), однако не вошел в обновленный состав правительства. Вместо него вице-премьером по ОПК станет замминистра обороны Юрий Борисов.

Как известно, пока публично объявлено лишь об одной рокировке, связанной с кадровым составом администрации президента. Начальник контрольного управления АП Константин Чуйченко предложен премьером Дмитрием Медведевым на пост руководителя аппарата правительства.

"Ведомости" прогнозируют, ссылаясь на свои источники "околокремля", что его место может занять трудившийся начальником управления по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин. При этом, по данным издания, возможно, что Ярин получит пост полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО) вместо уходящего в вице-премьеры Алексея Гордеева или вообще сохранит свой пост в УВП.

Что касается самих полпредов, то по данным газеты, здесь изменения прогнозируются точечные. В частности, полпред в Приволжском автономном округе Михаил Бабич может быть назначен замглавы администрации президента и курировать на этом посту регионы. Но есть и другие версии. По словам бывшего федерального чиновника, Бабич также может быть назначен замминистра обороны и сменить на этом посту Юрия Борисова, который станет вице-премьером.

"Очень возможен", прогнозируют "Ведомости", уход полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Об этом рассказал газете близкий к Кремлю собеседник. Холманских, мол, был назначен "под выборы", а теперь "очевидно, что это неудачный ход", сказал один из источников газеты. Холманских представлял "Уралвагонзавод" (УВЗ), однако "теперь УВЗ как самостоятельной сущности не существует", отметил он. Как известно, УВЗ вошел в состав "Ростеха" и задачи у руководства корпорации сейчас не политические, как во времена связки Сиенко-Жарич, а экономические.

Ранее премьер-министр на встрече с членами фракции "Единой России" в Госдуме представил кандидатуры вице-премьеров нового правительства. Среди упомянутых им людей не было Дмитрия Рогозина, Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича. По сведениям "Ведомостей", Дворковичу предложили возглавить фонд "Сколково". Шувалов, как сообщалось, может перейти в МГУ.