В Кургане и близлежащих микрорайонах двое суток не будет воды из-за остановки Арбинских очистных сооружений.

Воды не будет с 0.00 часов 18 мая до 24.00 часов 19 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Без воды останутся Курган, Юргамыш, Кетово, Увал, Черемухово, Тополя.

Специалисты проведут ряд ремонтных работ на самих сооружениях, а также сетях холодного водоснабжения и водоотведения.

Отключение водоснабжения не коснется микрорайонов варгашинского направления. Вода будет поступать в дома, расположенные в поселках Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Восстановить водоснабжение в нормальном режиме планируется к 9.00 часам 20 мая.