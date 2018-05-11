Главы Минтранса и РЖД сегодня дадут старт строительству моста Северного широтного хода

Сегодня на Ямале состоится торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства ключевого элемента проекта железнодорожного Северного широтного хода – мостового перехода через реку Обь. В мероприятии примут участие и.о. министра транспорта Российской Федерации Максим Соколов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, встретит прибывающих на Ямал чиновников глава региона Дмитрий Кобылкин. В программе визита в Салехард планируется проведение расширенных совещаний (с участием профильных специалистов) по вопросам формирования транспортной инфраструктуры в арктической зоне. Кроме того, предполагается ознакомление с презентационным материалом строительства железной дороги и мостового перехода через реку Обь.

Во второй половине дня на площадке у Оби губернатор вместе с гостями заложит капсулу в честь начала строительства переправы между городами Салехард и Лабытнанги.

СШХ - железная дорога в 700 километров, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте 2017 г. соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км.

Напомним, первым объектом СШХ стал мост через реку Надым, оператором проекта была "Корпорация развития". На данный момент введена в эксплуатацию автомобильная часть моста.