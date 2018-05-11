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Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
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политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 08:55 Мск (10:55 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Главы Минтранса и РЖД сегодня дадут старт строительству моста Северного широтного хода
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мост через Надым, Северный широтный ход (2017) | Фото: Пресс-служба Корпорации развития

Сегодня на Ямале состоится торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства ключевого элемента проекта железнодорожного Северного широтного хода – мостового перехода через реку Обь. В мероприятии примут участие и.о. министра транспорта Российской Федерации Максим Соколов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, встретит прибывающих на Ямал чиновников глава региона Дмитрий Кобылкин. В программе визита в Салехард планируется проведение расширенных совещаний (с участием профильных специалистов) по вопросам формирования транспортной инфраструктуры в арктической зоне. Кроме того, предполагается ознакомление с презентационным материалом строительства железной дороги и мостового перехода через реку Обь.

Северный широтный ход, СШХ, мост через Надым, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (2016)|Фото: правительство.янао.рф

Во второй половине дня на площадке у Оби губернатор вместе с гостями заложит капсулу в честь начала строительства переправы между городами Салехард и Лабытнанги.

СШХ - железная дорога в 700 километров, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте 2017 г. соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км.

Напомним, первым объектом СШХ стал мост через реку Надым, оператором проекта была "Корпорация развития". На данный момент введена в эксплуатацию автомобильная часть моста.

Другие новости по темам: Северный широтный ход, Максим Соколов, Олег Белозёров, Дмитрий Колбылкин
11.05.2018 08:55 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
10:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.04.2018 16:20 Мск
Дмитрий Кобылкин: строительство моста через Обь начнется в 2019 году

Ранее 31.01.2018 09:20 Мск
Строители Крымского моста будут прокладывать Широтный ход

Ранее 29.01.2018 08:59 Мск
Мост через Обь возведут строители надымской переправы СШХ








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Главы Минтранса и РЖД сегодня дадут старт строительству моста Северного широтного хода
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