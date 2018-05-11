СМИ: Ким Чен Ын полетит в Сингапур на Ил-62

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о встрече в

Сингапуре.

Зарубежные поездки северокорейских лидеров обычно ассоциируются с бронепоездами, однако на этот раз Ким Чен Ыну неизбежно предстоит авиаперелёт. Недавно он уже летал в китайский Далянь на Ан-148 украинского производства. Судя по опубликованным снимкам, этот самолёт оборудован для работы верховного руководителя. Однако дальность полёта Ан-148 составляет всего 3500 км. Таким образом, добраться на нём до Сингапура без посадки на дозаправку не получится.

Скорее всего, как сообщает китайский сайт "Хуаньцю шибао", Ким Чен Ыну предстоит добираться на встречу с Дональдом Трампом на лайнере Ил-62. Расстояние от Пхеньяна до Сингапура составляет 4740 км, а дальность полёта Ил-62 – 9200 км. В таком случае северокорейский лидер совершит зарубежный визит на машине такого типа впервые с 1986 г. (тогда на Ил-62 в Москву летал Ким Ир Сен).

Сейчас в КНДР есть четыре Ил-62, борт главы КНДР известен под позывным "Ястреб -1". На аналогичном "Ястреб-2" в Южную Корею летали председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра Ким Чен Ына – заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.