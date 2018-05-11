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от издателя  |  комментариев: 13


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культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 09:20 Мск (11:20 Екб)
наука и техника | За рубежом
СМИ: Ким Чен Ын полетит в Сингапур на Ил-62
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Ким Чен Ын (2018) | Фото: www.jiemian.com

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о встрече в
Сингапуре.

Зарубежные поездки северокорейских лидеров обычно ассоциируются с бронепоездами, однако на этот раз Ким Чен Ыну неизбежно предстоит авиаперелёт. Недавно он уже летал в китайский Далянь на Ан-148 украинского производства. Судя по опубликованным снимкам, этот самолёт оборудован для работы верховного руководителя. Однако дальность полёта Ан-148 составляет всего 3500 км. Таким образом, добраться на нём до Сингапура без посадки на дозаправку не получится.

Ил-62 в аэропорту Пхеньяна(2018)|Фото: www.jiemian.com

Скорее всего, как сообщает китайский сайт "Хуаньцю шибао", Ким Чен Ыну предстоит добираться на встречу с Дональдом Трампом на лайнере Ил-62. Расстояние от Пхеньяна до Сингапура составляет 4740 км, а дальность полёта Ил-62 – 9200 км. В таком случае северокорейский лидер совершит зарубежный визит на машине такого типа впервые с 1986 г. (тогда на Ил-62 в Москву летал Ким Ир Сен).

Сейчас в КНДР есть четыре Ил-62, борт главы КНДР известен под позывным "Ястреб -1". На аналогичном "Ястреб-2" в Южную Корею летали председатель Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам и сестра Ким Чен Ына – заместитель завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын в самолёте(2018)|Фото: www.jiemian.com

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11.05.2018 09:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:20 Екб


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СМИ: Ким Чен Ын полетит в Сингапур на Ил-62
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