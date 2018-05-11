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от издателя  |  комментариев: 13


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На Южном Урале на переселение из аварийного жилья в этом году из областной казны выделят 1 млрд рублей
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Аварийное жилье, Тобольск, семья, Юрий Юхневич (2016) | Фото: kprf72.ru

На переселение граждан из аварийных домов в Челябинской области из региональной казны в этом году выделят 1 млрд рублей, об этом сообщил губернатор Южного Урала Борис Дубровский.
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Эти деньги пойдут на расселение почти 29 тыс. квадратных метров ветхого жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

"В новом майском указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина четко определена задача правительству РФ по созданию механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Я считаю, что мы обязаны принять в этом активное участие, предложить свои инициативы и положительные практики, примененные в ходе реализации программы переселения из ветхо-аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Челябинская область вовремя и в числе лидеров закончила расселение, став пилотным регионом в реализации программы централизованного переселения из муниципальных образований в областной центр, и мы готовы дальше продолжать эту практику. Мы, в числе не многих регионов, продолжаем расселять аварийный жилищный фонд признанный таковым после 1 января 2012 года за счет собственных средств. В текущем году из областного бюджета выделено более одного миллиарда рублей на эти цели, и средства пойдут в муниципалитеты, где особо остро стоит этот вопрос", - отметил глава региона.

В течение трех лет с 2018 по 2020 годы будет выделено более 3 млрд рублей, что позволит расселить 93 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

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11.05.2018 08:40 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
10:40 Екб


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На Южном Урале на переселение из аварийного жилья в этом году из областной казны выделят 1 млрд рублей
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