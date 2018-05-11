На Среднем Урале уволили страхового агента за отказ оформить ОСАГО без допуслуг

В Туринске агент страховой компании "Югория" отказала клиенту в заключении договора ОСАГО без оформления дополнительной страховки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщину уволили и оштрафовали на 25 тыс. рублей.

Заявление в прокуратуру о данном инциденте подал тот самый клиент, которому не удалось получить нужную страховку. В подтверждение своих слов он предоставил диктофонную запись со страховым агентом.

По данному факту в отношении страхового агента прокуратура возбудила административное дело.

"Согласно п. 1.5 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утв. Положением Банка России, страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора обязательного страхования и представившему документы. При этом ст. 16 Закона "О защите прав потребителей» запрещает обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг", - пояснили в ведомстве.