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от издателя  |  комментариев: 13


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культура ;  | комментариев: 1
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На Среднем Урале уволили страхового агента за отказ оформить ОСАГО без допуслуг
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ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

В Туринске агент страховой компании "Югория" отказала клиенту в заключении договора ОСАГО без оформления дополнительной страховки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщину уволили и оштрафовали на 25 тыс. рублей.
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Заявление в прокуратуру о данном инциденте подал тот самый клиент, которому не удалось получить нужную страховку. В подтверждение своих слов он предоставил диктофонную запись со страховым агентом.

По данному факту в отношении страхового агента прокуратура возбудила административное дело.

"Согласно п. 1.5 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утв. Положением Банка России, страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора обязательного страхования и представившему документы. При этом ст. 16 Закона "О защите прав потребителей» запрещает обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг", - пояснили в ведомстве.

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11.05.2018 08:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:44 Екб


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На Среднем Урале уволили страхового агента за отказ оформить ОСАГО без допуслуг
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