В Якутии за крупную взятку судят экс-руководителя управления строительства ФСИН

В Якутии перед судом предстанет теперь уже бывший руководитель управления строительства ФСИН. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, речь идет об экс-директоре ФГУП "Управление строительства №25 Федеральной службы исполнения наказаний России". Как показало расследование, в 2015 году обвиняемый потребовал у двух руководителей коммерческих предприятий взятку в размере 10% от общей суммы контракта по реконструкции инженерно-технических средств охраны исправительной колонии, расположенной в поселке Марха города Якутска.

"Руководители были поставлены в условия, при которых вынужденно согласились на предложение руководителя строительного управления. Денежные средства в сумме около 1 миллиона 20 тысяч рублей были перечислены на расчетный счет предприятия, руководитель которого являлся знакомым обвиняемого. Коммерсант обналичил поступившие денежные средства и передал их обвиняемому", - сообщили в СКР.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало Накануне.RU, недавно бывшему главе МВД Якутии, подарившему родственнику спонсорский Mercedes, дали четыре года условно.