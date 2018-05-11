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Новости
11.05.2018 08:37 Мск (10:37 Екб)
общество | Пермский край
Главы муниципалитетов Прикамья пожаловались в УФАС на монополию торговый сетей
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магазин, корзина, продукты (2016) | Фото: 1ul.ru

Главы муниципальных образований Пермского края пожаловались в региональное УФАС на нарушение крупными торговыми сетями закона о торговле. Крупный ритейл размещает слишком много торговых точек.

УФАС провело мониторинг крупных сетей, таких как "Пятерочка", "Магнит", "Монетка", "Семья". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, управление пришло к выводу, что закон не нарушается. Самый высокий процент от общей реализации продуктов в среднем по краю – более 12% от всего объема – у ЗАО "Торговый дом "Перекресток" ( магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). На втором месте по объему проданной продукции сеть магазинов "Магнит" – около 10%. У региональной сети "Семья" - 6,63%, у "Монетки" – 4%.

В некоторых муниципальных районах доли торговых сетей действительно превышают 25%-ный порог от общего объема. К примеру, высока доля "Магнита" на территории Кизеловского и Усольского муниципальных районов, и доля торговой сети "Пятерочка" на территории ЗАТО Звездный и Усольского муниципального района.

"Это объясняется тем, что в мелких территориях располагается всего один сетевой магазин и большинство предпочитает приобретать товары именно в нём", - сделали вывод в управлении. Как пояснила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС Алла Лебедева, если бы эти торговые сети, доля которых превышает 25% объема всех реализованных товаров в границах муниципального района или городского округа, приобрели или арендовала бы дополнительную площадь – то тогда Управление было бы вправе обратиться в суд о применении последствий недействительности такой сделки, так как она совершена с нарушением части 1 статьи 14 Закона о торговле. А в данном случае – нарушений нет.

Как сообщало Накануне.RU, летом 2017 г. президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразностивведения запрета на увеличение доли каждой федеральной торговой сети в субъектах. Речь идет о случаях, когда совокупная доля таких торговых сетей превышает 50% объёма всех реализованных продовольственных товаров. С таким предложением к президенту обратился спикер думы Тюменской области Сергей Корепанов.

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11.05.2018 08:37 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
10:37 Екб


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Главы муниципалитетов Прикамья пожаловались в УФАС на монополию торговый сетей
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