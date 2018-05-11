СМИ: На россиянина Винника готовилось покушение в греческой тюрьме

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, процессуального статуса у Винника нет.

Ранее сообщалось, что Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий. "Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц", - сказал источник.

По его словам, с марта россиянин подал четыре заявления - главе МВД России, начальнику следственного департамента МВД, а также два заявления генпрокурору Юрию Чайке. Все они были зарегистрированы, но расследование по заявлениям не ведется, уточнил источник агентства. Он допустил, что это может быть связано с причастностью "влиятельных лиц" к отмыванию средств через криптовалюты.

Также стало известно, что греческие власти узнали о планах неких криминальных элементов отравить россиянина в тюрьме. Из-за этого охрану арестованного усилили. "Заказ на убийство был получен по каналам, используемым профессиональными преступниками. Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц", - сказал источник. По его словам, речь может идти "об очень крупных суммах".

Напомним, экстрадиции Винника добиваются как Россия, так и США. Запрос американской стороны в октябре удовлетворил суд города Салоники, однако окончательное решение министр юстиции Греции еще не принял. В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей.