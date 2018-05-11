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от издателя  |  комментариев: 13


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культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 08:28 Мск (10:28 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
СМИ: На россиянина Винника готовилось покушение в греческой тюрьме
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(2017) | Фото: AP

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
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Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, процессуального статуса у Винника нет.

Ранее сообщалось, что Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий. "Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц", - сказал источник.

(2017)|Фото: AP

По его словам, с марта россиянин подал четыре заявления - главе МВД России, начальнику следственного департамента МВД, а также два заявления генпрокурору Юрию Чайке. Все они были зарегистрированы, но расследование по заявлениям не ведется, уточнил источник агентства. Он допустил, что это может быть связано с причастностью "влиятельных лиц" к отмыванию средств через криптовалюты.

Также стало известно, что греческие власти узнали о планах неких криминальных элементов отравить россиянина в тюрьме. Из-за этого охрану арестованного усилили. "Заказ на убийство был получен по каналам, используемым профессиональными преступниками. Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц", - сказал источник. По его словам, речь может идти "об очень крупных суммах".

Напомним, экстрадиции Винника добиваются как Россия, так и США. Запрос американской стороны в октябре удовлетворил суд города Салоники, однако окончательное решение министр юстиции Греции еще не принял. В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей.

Другие новости по темам: александр винник, греция, россия, уголовное дело
11.05.2018 08:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 19:37 Мск
Россиянин Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию

Ранее 04.10.2017 10:34 Мск
Суд Греции постановил выдать США россиянина Винника, обвиняемого в махинациях с криптовалютой








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СМИ: На россиянина Винника готовилось покушение в греческой тюрьме
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