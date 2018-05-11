Конкурс на водную концессию в Нижнем Тагиле может быть объявлен в мае

В Нижнем Тагиле завершается работа по подготовке документов для "водной" концессии. Об этом заявил глава Нижнего Тагила Сергей Носов, проводя совещание по подготовке конкурсной документации и объявлению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении отдельных объектов водоснабжения и водоотведения города.

Руководители функциональных и отраслевых органов администрации города доложили мэру о ходе выполнения мероприятий утвержденного им плана-графика подготовки конкурсной документации для заключения концессионного соглашения. Работа идет в текущем режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города. Через неделю тагильчане предоставят проект концессионного соглашения на совещании у министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Смирнова.

"Мы собираемся предложить свое видение конкурсной документации в рамках согласованной финансовой модели к концессионному соглашению, - заявил Носов. - Будем просить областные власти, чтобы в течение недели они над нашим вариантом поработали и дали свое заключение. Это поможет нам уже в мае закончить работу над пакетом документов к концессионному соглашению и двигаться дальше - объявить конкурс".

Глава города отметил высокую важность подготовки конкурсной документации, так как в ближайшем будущем в Нижнем Тагиле могут быть заключены концессионные соглашения по сбору и утилизации коммунальных отходов, а также в отношении объектов теплоснабжения.

"Многие формулировки концессии на воду могут быть использованы в качестве образца для конкурсной документации по другим соглашениям, - подчеркнул он. - Перспективы такие, что в конце мая мы можем разместить конкурс на воду, в конце июня - на тепло".

Напомним, что "Уральская водная компания" и её венгерские партнеры хотят получить водную концессию в Нижнем Тагиле без конкурса. По их мнению, эта процедура затянет рабочий процесс.

Напомним, осенью 2017 года Черноисточинский пруд, из которого подается питьевая вода для жителей Нижнего Тагила, окрасился в темно-зеленый цвет. После этого прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении акватории водохранилища.