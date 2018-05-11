Власти Тюменской области отчитались о росте экономики

Департамент экономики Тюменской области подвел итоги социально-экономического развития области за первый квартал 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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В январе – марте 2018 года в Тюменской области на 6% вырос индекс промышленного производства. Продолжена реализация перспективных инвестиционных проектов. На 23% увеличился объем строительных работ.

Численность населения области в январе - феврале 2018 г. возросла на 2,9 тыс. человек

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Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов оказал позитивное влияние на розничный товарооборот и объем платных услуг населению.