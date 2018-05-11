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политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Из-за пожара на свалке Нижневартовска началась доследственная проверка
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Нижневартовск горящая свалка (2018) | Фото: hmao.sledcom.ru

По факту крупного пожара на свалке под Нижневартовском началась доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Следователи ищут признаки преступления по статье "Загрязнение окружающей среды". Допросят людей, руководящих полигоном твердых бытовых отходов, сотрудников мэрии Нижневартовска, проверят документы, на основании которых работает свалка. Предстоит выяснить, не нанесла ли ситуация вреда здоровью живущих вблизи свалки людей.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 14.00 9 мая. Изначально шла речь о том, что полыхает один из садов. Позже по дыму выехали на полигон. Как оказалось, изнутри тлеет спрессованный мусор. Его пришлось разрыхлять с помощью тяжелой техники и только потом браться за тушение. Справиться с пожаром удалось только к вечеру 10 мая.

Нижневартовск горящая свалка(2018)|Фото: hmao.sledcom.ru

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11.05.2018 08:18 Мск | Нижневартовск | Михаил Лукашкин
10:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 11:09 Мск
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Из-за пожара на свалке Нижневартовска началась доследственная проверка
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