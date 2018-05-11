Из-за пожара на свалке Нижневартовска началась доследственная проверка

По факту крупного пожара на свалке под Нижневартовском началась доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Следователи ищут признаки преступления по статье "Загрязнение окружающей среды". Допросят людей, руководящих полигоном твердых бытовых отходов, сотрудников мэрии Нижневартовска, проверят документы, на основании которых работает свалка. Предстоит выяснить, не нанесла ли ситуация вреда здоровью живущих вблизи свалки людей.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 14.00 9 мая. Изначально шла речь о том, что полыхает один из садов. Позже по дыму выехали на полигон. Как оказалось, изнутри тлеет спрессованный мусор. Его пришлось разрыхлять с помощью тяжелой техники и только потом браться за тушение. Справиться с пожаром удалось только к вечеру 10 мая.