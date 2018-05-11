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политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 08:14 Мск (10:14 Екб)
общество | Курганская область
Жители Курганской области сдали в банк почти 3 тонны монет
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мелочь (2016) | Фото:livekuban.ru

Жители Зауралья принесли в банки региона почти 3 тонны мелочи.
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В Отделении Курган Уральского ГУ Банка России подвели итоги акции по обмену монет - всего в банки обратились 1 тыс. 297 человек, они обменяли 1 млн 962 тыс. 664 рубля 96 копеек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения.

"Упаковать такое количество наличных денег можно в 552 стандартных мешка, а для перевозки пришлось бы использовать инкассаторский фургон повышенной грузоподъемности. Чаще всего жители Курганской области обменивали 10 копеек (35% от общего количества собранных монет). Меньше всего у зауральцев оказалось монет номиналом 1 копейка (3% от общего количества собранных монет).

Данная акция проходила с 23 по 28 апреля 2018 года. В этот период кредитные организации, участвовавшие в акции, отменили комиссионное вознаграждение, которое обычно взимается за такую операцию. Принесенные монеты частично можно было обменять на памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвященные Олимпийским играм в Сочи и принятию Крыма в состав Российской Федерации, а также на памятные монеты номиналом 25 рублей и 10 рублей.

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11.05.2018 08:14 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
10:14 Екб


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Жители Курганской области сдали в банк почти 3 тонны монет
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