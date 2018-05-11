Жители Курганской области сдали в банк почти 3 тонны монет

Жители Зауралья принесли в банки региона почти 3 тонны мелочи.

В Отделении Курган Уральского ГУ Банка России подвели итоги акции по обмену монет - всего в банки обратились 1 тыс. 297 человек, они обменяли 1 млн 962 тыс. 664 рубля 96 копеек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Отделения.

"Упаковать такое количество наличных денег можно в 552 стандартных мешка, а для перевозки пришлось бы использовать инкассаторский фургон повышенной грузоподъемности. Чаще всего жители Курганской области обменивали 10 копеек (35% от общего количества собранных монет). Меньше всего у зауральцев оказалось монет номиналом 1 копейка (3% от общего количества собранных монет).

Данная акция проходила с 23 по 28 апреля 2018 года. В этот период кредитные организации, участвовавшие в акции, отменили комиссионное вознаграждение, которое обычно взимается за такую операцию. Принесенные монеты частично можно было обменять на памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвященные Олимпийским играм в Сочи и принятию Крыма в состав Российской Федерации, а также на памятные монеты номиналом 25 рублей и 10 рублей.