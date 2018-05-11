"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции

Жительница Екатеринбурга Юлия Шатова рассказала, как российские туристы 9 мая отметили в Турции День Победы. По ее словам, они чуть не разнесли отель, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками. 9-го утром главные мудаки вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить "День Победы" и прочие нетленки. Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими ленточками орали: "Стоя, за великую расею, ура-ура-ура!", - написала Шатова на своей странице в Facebook (орфография автора сохранена).

По ее словам, параллельно туристы не прекращали войну с персоналом.

"Такого отвратительного хамства лет 5 назад невозможно было даже представить. "Наши", конечно, всегда вели себя специфически, но догадывались об этом, стеснялись, самоиронизировали и пр. Даже Тагил перед отъездом учил десять слов по-английски и радовался, если персонал сразу не выкупал страну-производителя этого туриста. Кароч, "наши" хотели быть похожими на европейцев, хотели сойти за культурных. Совсем не то сейчас. "Гей-ропа" идет в рифму, напоказ вываливается невоспитанность, наглость, злоба и все это выдается за силу, которую признают и уважают. Идиоты на голубом глазу после третьей "виски-кола" начинают рассуждать о геополитике и ключевом месте России в раскладах с интонациями ведущих первого канала", - рассказывает екатеринбурженка.

Она добавила, что одна из туристок устроила скандал на ресепшен из-за бутылки воды.

"Свидетели этой прекрасной сцены (россияне) смеялись и поддерживали: молодец, так и надо, разнести к чертям этот отель, иначе ничего не добьешься! Это то, что Павловский называет "варваризацией". Необратимый процесс", - заключила Юлия Шатова.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года в Турции были жестоко избиты уральские туристы.