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"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
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Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга Юлия Шатова рассказала, как российские туристы 9 мая отметили в Турции День Победы. По ее словам, они чуть не разнесли отель, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками. 9-го утром главные мудаки вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить "День Победы" и прочие нетленки. Во всех барах были сдвинуты столы, клоуны-жиробасы с георгиевскими ленточками орали: "Стоя, за великую расею, ура-ура-ура!", - написала Шатова на своей странице в Facebook (орфография автора сохранена).

По ее словам, параллельно туристы не прекращали войну с персоналом.

Турция Кемер пляж море(2017)|Фото: Накануне.RU

"Такого отвратительного хамства лет 5 назад невозможно было даже представить. "Наши", конечно, всегда вели себя специфически, но догадывались об этом, стеснялись, самоиронизировали и пр. Даже Тагил перед отъездом учил десять слов по-английски и радовался, если персонал сразу не выкупал страну-производителя этого туриста. Кароч, "наши" хотели быть похожими на европейцев, хотели сойти за культурных. Совсем не то сейчас. "Гей-ропа" идет в рифму, напоказ вываливается невоспитанность, наглость, злоба и все это выдается за силу, которую признают и уважают. Идиоты на голубом глазу после третьей "виски-кола" начинают рассуждать о геополитике и ключевом месте России в раскладах с интонациями ведущих первого канала", - рассказывает екатеринбурженка.

Она добавила, что одна из туристок устроила скандал на ресепшен из-за бутылки воды.

"Свидетели этой прекрасной сцены (россияне) смеялись и поддерживали: молодец, так и надо, разнести к чертям этот отель, иначе ничего не добьешься! Это то, что Павловский называет "варваризацией". Необратимый процесс", - заключила Юлия Шатова.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года в Турции были жестоко избиты уральские туристы.

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11.05.2018 08:15 Мск | Турция | информационная служба Накануне.RU
10:15 Екб


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