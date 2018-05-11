Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества

в этот день
11.05.18
08:17
В Екб.10:17
В Госдуму внесен законопроект против "политических педофилов"
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
На Ямале обнаружен посёлок-призрак
Главное
"Единая Россия" предложила Кудрину возглавить Счетную палату

Тема дня
Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Умер основатель ANNA-News Марат Мусин
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Красная площадь принимает главный парад страны
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 271



Новости
11.05.2018 08:06 Мск (10:06 Екб)
происшествия | В России
Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Зиявудин Магомедов (2018) | Фото: Владислав Шатило / РБК

МВД предъявило совладельцам группы "Сумма" - братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым - обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Читайте также:

По данным издания, официальные обвинения были предъявлены братьям на днях, после чего их допросили уже в новом процессуальном статусе. Следствие полагало, что Зиявудин Магомедов, будучи лидером ОПС, отвечал за экономику в сообществе, а его брат - за политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей.

При этом два эпизода были связаны с подготовкой ЧМ-2018. Как считают в следственном департаменте МВД, братья Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский. По версии следствия, песок, завезенный на остров "Глобалэлектросервисом", оказался более дешевым и менее качественным, а компания благодаря этому получила 500 млн рублей. Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена "Зенит-Арена".

По информации издания, никто из обвиняемых свою вину не признал, а их защитники от комментариев воздержались, мотивировав это подпиской о неразглашении. В то же время, выяснил "Ъ", следствие ищет других участников ОПС. В частности, обвинения могут предъявить трем предполагаемым соучастникам аферы в Калининграде, в числе которых может оказаться экс-министр строительства области.

Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

В апреле Тверской суд Москвы арестовал более 1 млн долларов у Магомедовых.

Другие новости по темам: сумма, братья магомедовы, обвинение
11.05.2018 08:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 12:25 Мск
У владельцев группы "Сумма" арестовали более миллиона долларов

Ранее 10.04.2018 19:16 Мск
Врио главы Дагестана: Я не знаком лично с братьями Магомедовыми

Ранее 06.04.2018 10:37 Мск
МВД: Братьям Магомедовым обвинение не предъявляли

Ранее 06.04.2018 10:02 Мск
СМИ: Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

Ранее 02.04.2018 13:35 Мск
"Это не какие-то одноразовые акции": в Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых

Ранее 02.04.2018 10:55 Мск
СМИ: Братьев Магомедовых поместили в "вип-изолятор" "Кремлевский централ"

Ранее 31.03.2018 19:21 Мск
"Сумма" заявила о несогласии с решением суда

Ранее 31.03.2018 18:30 Мск
Магомедовых подозревают в организации ОПС. Суд избрал меру пресечения

Ранее 31.03.2018 15:23 Мск
Официально: В отношении совладельцев группы "Сумма" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Ранее 31.03.2018 14:03 Мск
Суд рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

Ранее 31.03.2018 08:22 Мск
Совладельца группы "Сумма" задержали на двое суток

Ранее 30.03.2018 21:10 Мск
К совладельцу группы "Сумма" нагрянули следователи








Добавить комментарий:

Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+