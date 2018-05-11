Совладельцам "Суммы" предъявлены обвинения в организации преступного сообщества

МВД предъявило совладельцам группы "Сумма" - братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым - обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, официальные обвинения были предъявлены братьям на днях, после чего их допросили уже в новом процессуальном статусе. Следствие полагало, что Зиявудин Магомедов, будучи лидером ОПС, отвечал за экономику в сообществе, а его брат - за политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей.

При этом два эпизода были связаны с подготовкой ЧМ-2018. Как считают в следственном департаменте МВД, братья Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский. По версии следствия, песок, завезенный на остров "Глобалэлектросервисом", оказался более дешевым и менее качественным, а компания благодаря этому получила 500 млн рублей. Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена "Зенит-Арена".

По информации издания, никто из обвиняемых свою вину не признал, а их защитники от комментариев воздержались, мотивировав это подпиской о неразглашении. В то же время, выяснил "Ъ", следствие ищет других участников ОПС. В частности, обвинения могут предъявить трем предполагаемым соучастникам аферы в Калининграде, в числе которых может оказаться экс-министр строительства области.

Владельцы группы "Сумма" братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также глава компании "Интэкс" Артур Максидов были задержаны 30 марта. 31 марта они были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

В апреле Тверской суд Москвы арестовал более 1 млн долларов у Магомедовых.