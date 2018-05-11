В Шадринске идут под суд двое мужчин за убийство и ограбление незнакомца

В Шадринске завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые убили и ограбили собутыльника.

В конце мая прошлого года обвиняемые встретились с ранее незнакомым им мужчиной 1982 года рождения, с которым стали распивать спиртное, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Запомнив пин-код к банковской карте, с которой последний снимало деньги, злоумышленники отвели потерпевшего в безлюдное место, где избили его руками и ногами, а позже задушили рукавами куртки.

"После убийства они обыскали одежду потерпевшего и похитили его мобильный телефон, портмоне, куртку и банковскую карту, с которой в этот же день сняли денежные средства в сумме 1 тыс. 600 рублей. Позднее тело мужчины было обнаружено жителем города, выгуливавшим собаку", - добавили в СК.

Не смотря на то, что обвиняемые своей вины в совершении убийства не признали, оговаривая друг друга, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу.