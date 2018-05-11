"Технопарк высоких технологий" займется аграриями Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сделало "Технопарк высоких технологий" центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации автономии. Соответствующее поставление будет одобрено на сегодняшнем заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Технопарк будет осуществлять реализацию организационных мер поддержки, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельхозкооперативов и малых форм хозяйствования, говорится в документах к заседанию.

Поправки будут внесены в устав технопарка.

Отметим, что в стратегии развития технопарка до 2030 г. в числе сильных сторон был отмечен высокий потенциал для развития направления "Фуднет" Национальной технологической инициативы (сельское хозяйство, растениеводство и животноводство – новые технологии переработки).