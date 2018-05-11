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11.05.2018 07:48 Мск (09:48 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Воробьев о поражении российских хоккеистов на ЧМ-2018: "Показали слишком много уважения к сопернику"
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Илья Воробьев, хоккейный тренер (2018) | Фото: fhr.ru

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги матча против сборной Чехии на ЧМ-2018, который сейчас проходит в Дании. Как передает корреспондент Накануне.RU, российская команда уступила в овертайме со счетом 3:4.
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"Предупреждали ребят, но поначалу они показали слишком много уважения к сопернику. Второй и третий периоды, на мой взгляд, были неплохими. Перевод Капризова в третью тройку? У их звена не очень хорошо получался первый период – нужно было дать импульс, поэтому перевели. Мы начали лучше играть командой. Рецепт нашего успеха на этом чемпионате – команда, вся вместе, а не отдельные звенья и игроки", - приводит слова Воробьева официальный сайт Федерации хоккея России.

Он признался, что моментов было много, но надо их завершать.

"Будем работать. Как усилить оборону команды? Спускаться вниз, лучше оборонять пятак, перекрывать броски", - добавил специалист.

Напомним, до игры с чехами российские хоккеисты на чемпионате мира победили Австрию, Францию и Беларусь. Счет во всех встречах был разгромный - 7:0, 7:0 и 6:0.

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11.05.2018 07:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:48 Екб


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Воробьев о поражении российских хоккеистов на ЧМ-2018: "Показали слишком много уважения к сопернику"
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