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политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 07:41 Мск (09:41 Екб)
армия и ВПК | В России
Переговоры о поставке Сирии С-300 не ведутся, - помощник президента
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С-300 (2016) | Фото: defence.ru

Переговоры о поставках в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300 не ведутся, заявил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.
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"Пока ни о каких поставках современных новых систем противовоздушной обороны речи не идет. У сирийских вооруженных сил есть все, что надо", - сказал он "Известиям".

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что вопрос о поставках ЗРК С-300 в Сирию еще не решен.

О возможности поставок Дамаску систем С-300 "Фаворит" российские военные и дипломаты заявили после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии.

25 апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 были поставлены Дамаску "месяц назад и уже работают". Позже военно-дипломатический источник опроверг это заявление.

10 мая в связи с очередным израильским ударом по Сирии в комитете Госдумы по обороне высказались за поставку Сирии С-300.

"Военные и гражданские объекты нашего доброго друга и партнера должны быть надежно защищены от ударов - как Израиля, так и западной коалиции", - сказал "Интерфаксу" первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов, отвечая на вопрос о возможности поставок С-300 Сирии.

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11.05.2018 07:41 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:41 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.04.2018 11:48 Мск
Источник опроверг наличие у Сирии С-300

Ранее 23.04.2018 17:30 Мск
МИД РФ: Решения о поставке Сирии С-300 ещё не принято

Ранее 23.04.2018 08:14 Мск
СМИ: Россия начнет безвозмездные поставки С-300 в Сирию

Ранее 20.04.2018 12:37 Мск
Лавров: У России больше нет моральных обязательств по поставкам С-300 Сирии








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Переговоры о поставке Сирии С-300 не ведутся, - помощник президента
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