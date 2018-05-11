Переговоры о поставке Сирии С-300 не ведутся, - помощник президента

Переговоры о поставках в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300 не ведутся, заявил помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

"Пока ни о каких поставках современных новых систем противовоздушной обороны речи не идет. У сирийских вооруженных сил есть все, что надо", - сказал он "Известиям".

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что вопрос о поставках ЗРК С-300 в Сирию еще не решен.

О возможности поставок Дамаску систем С-300 "Фаворит" российские военные и дипломаты заявили после удара 14 апреля западной коалиции по Сирии.

25 апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 были поставлены Дамаску "месяц назад и уже работают". Позже военно-дипломатический источник опроверг это заявление.

10 мая в связи с очередным израильским ударом по Сирии в комитете Госдумы по обороне высказались за поставку Сирии С-300.

"Военные и гражданские объекты нашего доброго друга и партнера должны быть надежно защищены от ударов - как Израиля, так и западной коалиции", - сказал "Интерфаксу" первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов, отвечая на вопрос о возможности поставок С-300 Сирии.