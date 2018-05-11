Екатеринбург встал в пробки из-за перекрытия улиц в центре

Сегодня, 11 мая, центр Екатеринбург с самого утра стоит в огромных пробках. Они образовались из-за того, что в ночь с 10 на 11 мая центральный перекресток улиц Ленина – Карла Либкнехта закрыли в связи с ремонтом трамвайных путей. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на данном участке не превышает трёх км в час.

Самое большое скопление машин наблюдается на перекрестках Ленина — Луначарского и Ленина — Карла Либкнехта, а также на образующих этот перекрёсток улицах.

Напомним, что из-за капитального ремонта трамвайных путей в центре города трамваи и троллейбусы изменили свои маршруты. Такие изменения в схеме дорожного движения будут действовать до 14 мая.