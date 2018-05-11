Авиакомпания "ЮТэйр" заказала 30 самолетов Boeing-737 MAX

Авиакомпания "ЮТэйр" заказала у американского концерна Boeing 30 самолетов Boeing-737MAX. В материалах производителя авиационной техники отмечено, что договор подписан 7 апреля 2018 г.

Boeing-737-MAX - четвертое поколение самолетов Boeing-737, созданное компанией для замены семейства Boeing-737 Next Generation. Первый лайнер семейства поставлен заказчику в мае 2017 г. Ранее руководство "ЮТэйр" заявляло, что стратегия компании до 2025 г. предполагает полное обновления парка (сейчас включает 65 самолетов), начиная с 2019 г. со среднегодовым темпом по пять новых машин. При этом более половины текущего парка составляют Boeing-737-500 (32 единицы) - их планируется заменить "на более емкий по кресельности тип". В том числе рассматриваются лайнеры Boeing-737-800 и Boeing-737 MAX, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, в марте "ЮТэйр" сделала предзаказ у американской лизинговой компании Air Lease Corporation на два Boeing-737-MAX 8. В дальнейшем стороны намерены подписать твердый контракт на операционный лизинг машин на 12 лет, говорилось в отчете российского перевозчика.

Как сообщало Накануне.RU, не так давно пассажир, летевший с "ЮТэйр" в Тюмень, опубликовал фото замотанных изолентой кресел самолета.