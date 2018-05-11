Минфин прогнозирует профицит бюджета в 2018 году

Профицит федерального бюджета в 2018 г. может составить 440,625 млрд руб. или 0,45% ВВП. Поправки в казну на трехлетку подготовил Минфин.

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Повышен прогноз ВВП на 2018 г. с 97,462 трлн руб. до 98,234 трлн руб. Порог инфляции понижен с 4% до 2,8%.

Доходы, согласно корректировкам, увеличены на 2 трлн руб. до 17,032 трлн руб. за счет нефтегазовых доходов. Расходы остаются на прежнем уровне - 16,591 трлн руб.

Ранее бюджет 2018 г. был принят с дефицитом в 1,271 трлн руб. или 1,3% ВВП.

Как сообщало Накануне.RU, после инаугурации президент России Владимир Путин подписал "майский указ" "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", его стоимость оценивается в 8 трлн руб.