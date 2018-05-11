Минобороны РФ: Террористы в Дамаске обстреляли высотное здание

9 мая в Сирии боевики незаконных вооружённых формирований подвергли миномётному обстрелу высотное здание в столичном квартале Аль-Маджа, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате этого инцидента, как говорится в сообщении, погибли два человека, ещё 13 ранены.

"Среди них есть маленькие дети", — отметил Евтушенко.

Кроме того, по словам генерал-майора, на площади Аль-Майсат в центральной части Дамаска произошёл взрыв заминированного легкового автомобиля, в результате чего погибли два человека, и 11 были ранены.

Кроме того, в пресс-службе российского Минобороны, что российско-турецкий Координационный центр продолжает фиксировать в арабской республике случаи нарушения установленного режима прекращения боевых действий, в частности, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Деръа и Дамаск.

При этом обстановка в Восточной Гуте, по словам Евтушенко, нормализуется.

"В городе Дума продолжается расчистка завалов с помощью тяжёлой автодорожной техники, идёт восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, проводится разминирование жилых строений, осуществляется вывоз боеприпасов и мин, — отметил начальник центра примирения. — За прошедшие сутки разминировано 15 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 15 взрывоопасных предметов".