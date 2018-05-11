Вартовчанка предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигрантов

Нижневартовское гособвинение утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Установлено, что с марта 2017 по февраль 2018 года гражданка за вознаграждение поставила на миграционный учёт 37 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Украины с целью их легализации на территории города.

Как подчеркнули в пресс-службе прокуратуры ХМАО, фактически по месту пребывания указанные лица никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.