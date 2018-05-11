Дерипаска отказался от трех частных самолетов

Российский олигарх Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые он брал в аренду.

Бизнесмен из-за санкций США больше не может ими пользоваться, пишет агентство Reuters со ссылкой на компанию, занимающуюся поисками покупателей для владельцев лайнеров. Речь идет о самолетах представительского класса Gulfstream G550. Теперь бизнес-джеты выставлены на продажу по начальной цене в $29,95 млн за каждый.

По данным агентства, возврат лайнеров говорит о том, что американские санкции сильно ударили по всей "бизнес-империи Дерипаски", а не только по UC Rusal.

Директор Freestream, специализирующейся на сделках по покупке/продаже самолетов, Алиреза Иттихадьех заявил, что бизнес-джеты принадлежат Credit Suisse и Raiffeisen. По его словам, подконтрольные Дерипаске компании арендовали лайнеры через частную компанию.

Представитель Олега Дерипаски отказался от комментариев. Представитель Credit Suisse в Швейцарии не стал комментировать данную информацию, отметив, что банковская группа "работает с международными регулирующими органами везде, где ведет бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций". Представитель Raiffeisen заявила, что не может прокомментировать данную информацию из-за закона о банковской тайне, пишет газета "Ведомости".

Напомним, ранее президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что новые санкции США против России наносят американской экономике больший ущерб, чем попавшему под них бизнесмену Олегу Дерипаске.

"Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании. По данным РЖД предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом.

Департамент Минфина заявил, что США могут снять санкции с российской компании. Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".