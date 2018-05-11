Трамп назвал свои отношения с Ким Чен Ыном "хорошими"

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих отношениях с главой Северной Кореи (КНДР), выступая перед своими сторонниками в штате Индиана.

"Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, и отношения [у нас] хорошие", — передаёт РБК его слова со ссылкой на CNN.

Глава Белого дома также назвал "фейковыми" новости, утверждающие, что его действия приведут к ядерной войне.

"Вы знаете, что приведет вас к ядерной войне и что приведет вас к другим войнам. Слабость", — сказал Трамп.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине июня лидеры двух стран встретятся в Сингапуре для проведения переговоров.