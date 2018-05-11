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11.05.2018 05:45 Мск (07:45 Екб)
политика | В России
Федотов не будет уговаривать Максима Шевченко оставаться в СПЧ
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Председатель совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что не будет уговаривать Максима Шевченко оставаться в СПЧ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера журналист, активист движения "Левый фронт" заявил о прекращении своего членства в Совете, объяснив это тем, что формат деятельности СПЧ не соответствует запросам российского общества и тем задачам, которые перед СПЧ ставит глава государства Владимир Путин. В частности, поводом для выхода и "последней чертой" Шевченко назвал "публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы и массовые жестокие аресты по всей России участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события ".

(2018)|Фото:
Максим Шевченко

Комментируя ситуацию, Федотов отметил, что работа Совета основана на "принципе добровольности".

"Это не тема для уговоров кого бы то ни было", — передаёт его слова ТАСС.

Глава СПЧ также отметил, что Совет "не уклоняется от обсуждения" происшествий на протестных акциях, на которых присутствовали и "видели всё собственными глазами" члены СПЧ. По словам Федотова, в этот же день Совет подал запрос в правоохранительные органы и органы исполнительной власти, на данный момент ожидается получение информации.

"В этом смысле заявление Максима Леонардовича [Шевченко] представляется, мягко говоря, преждевременным", — заключил Федотов.

Напомним, 5 мая по всей стране прошли протестные акции "Он вам не царь", организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, мероприятия не были согласованы с властями.

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11.05.2018 05:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
07:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 20:58 Мск
Максим Шевченко заявил о прекращении членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека








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Федотов не будет уговаривать Максима Шевченко оставаться в СПЧ
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