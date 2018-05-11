В Тверской области бывший директор школы отправится под суд за взятку

В Тверской области полицейские выявили факт получения денег бывшим директором образовательного учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в МВД России, фигурантом уголовного дела стал бывший директор одной из общеобразовательных школ Калининского района. Мужчина получил от представителя фирм-подрядчиков 160 тыс. руб. за подписание контракта на ремонт актового зала и лестничного пролета в школе.

Подозреваемый сознался в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Бывшему директору грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.

Ведется следствие.