В Астраханской области у преступников изъяли более тонны осетра

В Астраханской области расследуется уголовное дело в отношении трех местных жителей.

Читайте также: В Хабаровском крае изъяли 900 килограммов осетра

Как сообщили Накануне.RU в СКР, участники организованной преступной группы незаконно приобретали у браконьеров рыбу осетровых пород, после чего перерабатывали её в подпольном цеху, а затем продавали через арендованную торговую точку на рынке "Селенские Исады". В ходе обысков у злоумышленников изъято более 1 т замороженного и копченого осетра.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.