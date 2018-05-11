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Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 04:02 Мск (06:02 Екб)
общество | Южный ФО
В Астраханской области у преступников изъяли более тонны осетра
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рыболовство, рыба, рыбаки (2015) | Фото: blackseanews.net

В Астраханской области расследуется уголовное дело в отношении трех местных жителей.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, участники организованной преступной группы незаконно приобретали у браконьеров рыбу осетровых пород, после чего перерабатывали её в подпольном цеху, а затем продавали через арендованную торговую точку на рынке "Селенские Исады". В ходе обысков у злоумышленников изъято более 1 т замороженного и копченого осетра.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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11.05.2018 04:02 Мск | Денис Линов
06:02 Екб


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В Астраханской области у преступников изъяли более тонны осетра
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