Bank of America прогнозирует рост цен на нефть до $100 за баррель

Цены на нефть могут вырасти в 2019 году до уровня $100 за баррель.

Однако, по мнению аналитиков Bank of America, это произойдет в том случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. По оценкам специалистов банка, нефть сорта Brent, цена которой 10 мая торговалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут подскочить еще выше.

Тем временем, эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы $82,50, однако в 2019 году цены на нефть вновь понизятся, сообщает ТАСС.