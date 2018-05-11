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Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 03:31 Мск (05:31 Екб)
политика | В России | За рубежом
Bank of America прогнозирует рост цен на нефть до $100 за баррель
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Цены на нефть могут вырасти в 2019 году до уровня $100 за баррель.
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Однако, по мнению аналитиков Bank of America, это произойдет в том случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. По оценкам специалистов банка, нефть сорта Brent, цена которой 10 мая торговалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут подскочить еще выше.

Тем временем, эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы $82,50, однако в 2019 году цены на нефть вновь понизятся, сообщает ТАСС.

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11.05.2018 03:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
05:31 Екб


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Bank of America прогнозирует рост цен на нефть до $100 за баррель
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