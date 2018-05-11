Детали танка Т-72 сдал на металлолом командир войсковой части в Калининградской области

В Калининградской области предъявлено обвинение командиру одной из войсковых частей.

Он сдал вверенные ему детали танка в пункт приема металлолома. Ущерб превысил 2,4 млн руб. Как считает следствие, военный сдал детали по весу, не учитывая их цену, в то время, как в металлом отправились запчасти к Т-72 - самому массовому танку второго поколения. Похищенные детали изъяты в качестве вещественных доказательств, сообщает "Российская газета".

Танки Т-72 производились в Нижнем Тагиле с 1973 по 2005 год, и до сих пор состоят на вооружении в десятках стран мира.