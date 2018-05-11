Путин обсудил с Эрдоганом выход США из сделки с Ираном

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили ситуацию, связанную с односторонним выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Подчеркивалось, что сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения. Подтвержден решительный настрой России и Турции на дальнейшее сотрудничество с другими участниками Плана действий и на координацию шагов в данном контексте", - говорится в сообщении.

Также лидеры России и Турции затронули вопросы урегулирования ситуации в Сирии и реализацию ключевых двусторонних проектов.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и со вступлением в должность президента РФ.