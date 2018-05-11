Меркель сообщила, что Европа не может полагаться на США

Европе необходимо перестать полагаться на США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — прокомментировала Меркель выход США из сделки по Ирану. При этом президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter сообщил о том, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.