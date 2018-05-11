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Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
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Новости
11.05.2018 02:03 Мск (04:03 Екб)
политика | За рубежом
Меркель сообщила, что Европа не может полагаться на США
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коллаж, ЕС, Евросоюз, Германия, Меркель, армия, НАТО, США (2017) | Фото: Накануне.RU

Европе необходимо перестать полагаться на США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — прокомментировала Меркель выход США из сделки по Ирану. При этом президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter сообщил о том, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о решении Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.



Развитие сюжета: Ранее 11.05.2018 02:08 Мск
Путин обсудил с Эрдоганом выход США из сделки с Ираном

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11.05.2018 02:03 Мск | Денис Линов
04:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 03:35 Мск
Вашингтон готовит новые санкции против Ирана

Ранее 09.05.2018 13:36 Мск
Толстой: Выход США из ядерной сделки по Ирану говорит об очередном кризисе международного права








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Меркель сообщила, что Европа не может полагаться на США
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